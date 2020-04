Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ingelheim-West - Radfahrerin verletzt - Zeugen und Verursacherin gesucht

Ingelheim (ots)

Donnerstag, 16.04.2020, 13:35 Uhr

Der Ingelheimer Polizei wurde protokollarisch ein Verkehrsunfall mit schwerwiegenden Folgen gemeldet. Bereits am Donnerstagmittag wird nach ersten Ermittlungen eine 70-jährige Fahrradfahrerin bei einem Sturz derart verletzt, dass sie längere Zeit im Krankenhaus behandelt werden muss. Am Donnerstagmittag gegen 13:35 Uhr soll die Dame mit ihrem E-Bike den Fahrradweg der Binger Straße befahren und an der für sie rot zeigenden Ampel am "Roten Türmchen" angehalten haben. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite hätte zu diesem Zeitpunkt eine andere Radfahrerin gewartet, die allerdings bei Rot die Straße überquert hätte. Die bislang unbekannte Frau wäre nach dem Überqueren gegen das Vorderrad der 70-Jährigen gestoßen, wodurch diese gestützt sei. Es wären sofort Ersthelfer zur Stelle gewesen und hätten sich um die 70-Jährige gekümmert, die in der Folge vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste. Die unbekannte Radfahrerin hätte sich nach dem Zusammenstoß kurz umgedreht und entschuldigt, sei aber dann davongefahren. Die Unfallermittler der Polizeiinspektion Ingelheim bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

