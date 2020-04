Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Bretzenheim - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mainz-Bretzenheim (ots)

Samstag, 18.04.2020, 23:00 Uhr

Ein 19-jähriger befährt am Samstag gegen 23:00 Uhr in Bretzenheim mit seinem Multivan die "Marienborner Straße" in Fahrtrichtung "Haifa- Allee". Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich Marienborner Straße/Haifa-Allee/Am Schleifweg übersieht er eine sich von links nähernde bevorrechtigte 56-jährige Frau mit ihrem PKW. Es kommt zum Zusammenstoß. Der 19-jährige überschlägt sich mit seinem KFZ und bleibt auf dem Dach liegen. Die 56-jährige wird durch den Aufprall nach links geschleudert und kommt mit ihrem Fahrzeug auf einem Fußgängerüberweg auf der Straße "Am Schleifweg" zum Stehen. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Der Motorraum der 56-jährigen fängt Feuer und wird durch einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes gelöscht. Der 19-jährige, dessen Beifahrer und die 56-jährige werden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Zur Überwachung werden sie in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entsteht nach bisheriger Kenntnis Totalschaden.

