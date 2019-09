Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbrecher steigt über offene Balkontür ein; Leonberg: Unfallflucht mit Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg: Einbrecher steigt über offene Balkontür ein

Am Samstag zwischen 16:00 Uhr und 19:30 Uhr verließ eine 23-Jährige ihre Hochparterre-Wohnung in der Marienstraße in Herrenberg und schloss dabei die Balkontür nicht. Dies nutzte ein bislang unbekannter Täter wohl aus und gelangte über die offenstehende Balkontür in die Wohnung. Er entwendete einen Reisekoffer. Der Wert des Koffers samt Inhalt wurde auf eine eher geringe Summe geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032/2708-0 entgegen.

Leonberg-Höfingen: Unfallflucht mit Sachschaden

Zwischen Freitag 19:00 Uhr und Sonntag 11:45 Uhr parkte ein 50-Jähriger seinen Audi in der Truchsessenstraße in Höfingen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro fest. Mutmaßlich beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beim Ausparken den Audi und machte sich anschließend davon. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07152/605-0 mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

