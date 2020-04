Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nieder-Ingelheim - Brathähnchen löst Einsatz aus

Ingelheim (ots)

Sonntag, 19.04.2020, 17:46 Uhr

Zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdient, kam es am Sonntagnachmittag in Nieder-Ingelheim. Die 29-Jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses will am späten Nachmittag ein Baguette im Backofen aufbacken, worauf Rückstände des Brathähnchens vom Vortag in Brand geraten. Von der Freiwilligen Feuerwehr Ingelheim und zwei Funkstreifen der Ingelheimer Polizeiinspektion wird das Mehrfamilienhaus geräumt und alle Bewohner müssen zunächst ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr stellt letztlich einen verrußten Backofen fest und muss keinen Brand mehr löschen. Nach einer Belüftung des Hauses können die Bewohner gegen 18:15 Uhr wieder in ihre Wohnungen. Der Lebensgefährte der 29-Jährigen wurde beim Herausholen eines Backblechs aus dem Ofen leicht verletzt. Währen des Einsatzes mussten die angrenzenden Straßen zwischenzeitlich gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell