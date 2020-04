Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ingelheim-Nord - Unfall vor Supermarkt mit Wortgefecht

Ingelheim (ots)

Montag, 20.04.2020, 09:00 Uhr

Eine Unfallflucht mit vorausgegangenem heißen Wortgefecht im absoluten Halteverbot vor einem Supermarkt beschäftigte die Beamten der Polizeiinspektion Ingelheim am Montagmorgen. Ein 66-Jähriger aus Mainz parkt gegen 09:00 Uhr mit seinem Fiat Ducato im Parkverbot unmittelbar vor dem Eingang eines Supermarktes in Ingelheim-Nord. Der 43-jähriger Fahrer eines Chevrolets stellt sich hinter den Fiat, ebenfalls ins Parkverbot. Als nun der 66-Jährige ausparken will, stößt er gegen den Chevrolet und verursacht einen Sachschaden. Beide Fahrer liefern sich ein lautstarkes Wortgefecht, in dessen Verlauf der 66-Jährige einfach davonfährt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Nachdem die Beamten der Ingelheimer Polizeiinspektion die Unfallflucht aufgenommen haben, stellt sich der 66-Jährige gegen 12:00 Uhr persönlich bei der Polizeiinspektion.

