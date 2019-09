Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: PKW überschlägt sich in Autobahnausfahrt der A40

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mülheim an der Ruhr (ots)

Kurz nach 11.00 Uhr wurde der Leitstelle Mülheim ein Verkehrsunfall in der Autobahnausfahrt-Dümpten in Fahrtrichtung Essen gemeldet. Die ersteintreffenden Kräfte der Berufsfeuerwehr fanden einen auf dem Dach liegenden PKW, im Grünstreifen der Autobahnabfahrt vor. Der Fahrer konnte sich glücklicherweise selbstständig und leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde vom Rettungsdienst untersucht und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, kontrollierte das Fahrzeug und stellte den Brandschutz sicher. Für die Einsatzdauer von circa 30 Minuten wurde die Abfahrt MH-Dümpten komplett gesperrt.

(SSch/FLa)

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208-455 92

E-Mail: feuerwehr-leitstelle@muelheim-ruhr.de

http://www.feuerwehr-muelheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell