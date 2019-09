FW-MH: Weitere Einsätze für die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr am 27. und 28.09.2019

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Mülheim an der Ruhr

Zusätzlich zu der gestrigen MEO-Bereitschaft der Feuerwehren Essen, Oberhausen und Mülheim,(bereits berichtet) wurde die Feuerwehr Mülheim zu drei weiteren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert.

In Styrum kam es im Kreuzungsbereich Oberhausener-Straße und Augustastraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw und einer Straßenbahn. Bei dem Unfall wurde der Pkw stark beschädigt und die Fahrerin leicht verletzt. Nach kurzer Kontrolle durch den Notarzt und dem Rettungsdienst der Johaniter-Unfallhilfe, konnte und wollte die Fahrerin vor Ort bleiben. Im Kreuzungsbereich kam es zu geringen Verkehrsstörungen. Die Einsatzstelle war nach ca. 15 Minuten geräumt und wieder frei.

Anschließend wurde der Löschzug Broich der Berufsfeuerwehr zu einer unklaren Feuerwemldung an der Prizeß-Luise Straße alarmiert. Hier war in einem sieben geschossigem Mehrfamilienhaus Brandgeruch o.ä. im Treppenraum wahrnehmbar. Nach ausgiebiger/umfangreicher Kontrolle des Hauses und diverser Wohnungen, konnte die Ursache nicht ermittelt werden. Augelöste Rauchmelder konnten nicht festgestellt werden. Im Laufe der Kontrollen wurde der Geruch deutlich weniger und war später nicht mehr wahrnehmbar. Zur Herkunft des Brandrauches o. a. kann nur spekuliert werden. Vermutlich Geruch von angebranntem Essen o. a., welcher durch Dunstabzug erst ins Freie und dann in den Treppenraum gelangt war. Die unfangreiche Kontrolle vor Ort dauerte ca. 30 Minuten.

In den frühen Morgenstunden wurden die Löschzüge der Berufsfeuerwehr Broich und Heissen zu einem Zimmerbrand an der Adolfstraße alamiert. Vor Ort hatten Nachbarn starken Brandgeruch in der Umgebung wahrgenommen. Nach kurzer Kontrolle und Auskunft der Polizei, wurde bestätigt, dass es sich um angebranntes Essen auf einer Kochstelle handelte. Der Bewohner der betroffenen Wohnung war wohl auf und wurde angehalten die Fenster zu öffnen und selbstständig zu lüften. Hier waren keine weiteren Maßnahmnen erforderlich. Die Einsatzdauer betrug ca. 15 Minuten. (DHa)

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr