Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Gefahrguteinsatz in einem Chemielabor #fwmh

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Gefahrgut-Einsatz alarmiert. In einem Chemielabor war ein Quecksilber-Thermometer zerbrochen. Es handelte sich um zirka 2 bis 3 Milliliter des Gefahrstoffes. Das ausgelaufene Quecksilber wurde mit entsprechender Schutzkleidung von den Einsatzkräften in einem Behältnis aufgenommen. Im Anschluss wurde das Labor und der aufgenommene Stoff wieder an die Verantwortlichen Betreiber übergeben, welche die Entsorgung des Quecksilbers übernehmen. Personen wurden durch den ausgetretenen Gefahrstoff und bei dem Einsatz nicht verletzt. (ALo)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell