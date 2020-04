Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Wörrstadt - Balkonbrand

Wörrstadt (ots)

Dienstag, 21.04.2020, 17:29 Uhr

Am späten Dienstagnachmittag klingelt bei der Bewohnerin einer Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in der Humboldstraße in Wörrstadt ein Nachbar. Er weist sie daraufhin, dass es auf ihrem Balkon brennt. Bei Eintreffen der verständigten Feuerwehr steht der Balkon bereits in Vollbrand. Die Scheiben der Balkontüre sowie zweier Wohnzimmer-Fenster platzen in Folge der Hitzeeinwirkung. Die Bewohner des Mehrparteien-Hauses können allesamt selbstständig das Objekt verlassen und bleiben unverletzt. Durch die Feuerwehr Wörrstadt wird der Balkonbrand gelöscht. Am Balkon der betroffenen Wohnung, als auch am dahinterliegenden Wohnzimmer, entsteht Brandschaden in derzeit unbekannter Höhe. Während die brandgeschädigte Wohnung aufgrund der Rauchgase nach Angaben der Feuerwehr über Nacht zunächst nicht bewohnbar sei, können alle weiteren Mieter nach Brandlöschung zurück in ihre Wohnungen. Die Brandursache verbleibt gegenwärtig unklar. Der Tatort wurde durch die Kriminalpolizei übernommen, die nun ermittelt, ob eine Brandstiftung auslösend war. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

