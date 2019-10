Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwarzer Golf verursacht Unfall mit Leichtverletztem und flüchtet: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Ein Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer VW die Vorfahrt eines Citroen missachtete und danach von der Unfallstelle flüchtete, ereignete sich am gestrigen Mittwochabend in Kassel-Niederzwehren. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge erlitt ein Insasse im Citroen leichte Verletzungen. Die Beamten der Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei erbitten Zeugenhinweise.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Süd-West berichten, ereignete sich der Unfall gegen 18:50 Uhr in der Frankfurter Straße. Der Citroen, den ein 34-Jähriger aus Kassel lenkte, war auf der Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Plötzlich soll nach Schilderung des 34-Jährigen ein schwarzer Golf aus der Knorrstraße gekommen und in die rechte Seite seines Citroen gefahren sein. An dem Wagen entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zudem zog sich der 33-jährige Beifahrer in dem Auto leichte Verletzungen zu. Der VW verließ nach der Kollision fluchtartig die Unfallstelle in Richtung Korbacher Straße. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um einen schwarzen VW Golf der Baureihe 6 oder 7 gehandelt haben. Das Kennzeichen des Unfallverursachers ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561- 9100 zu melden.

