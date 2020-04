Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Weisenau - Einbruch in Vereinsheim

Mainz-Weisenau (ots)

Dienstag, 21.04.2020, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 22.04.2020, 09:15 Uhr

Von Dienstagabend bis Mittwochmorgen wurde in das Vereinsheim der "Wasserfreunde Weisenau" durch bislang unbekannte Täter eingebrochen. Der oder die Täter gelangen durch Aufhebeln der Zugangstür in das Gebäude. Dort werden unter anderem Spinde mittels Werkzeug geöffnet. Als Diebesgut ist bislang insbesondere Sportmotorenzubehör bekannt. Eine konkrete Schadenssumme kann noch benannt werden. Durch die Beamten des Altstadtreviers werden Spuren vor Ort gesichert, die zur Auswertung gehen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

