Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Opferstock aufgebrochen und Münzgeld gestohlen Hinweise an das Polizeirevier Heidelberg-Süd

Heidelberg (ots)

Bislang Unbekannte betraten am Montag die unverschlossene Ev. Kirche in der Straße "Am Heiligenhaus" im Heidelberger Stadtteil Rohrbach und machten sich an dem Opferstock zu schaffen.

Mit Münzgeld in nicht bekannter Höhe suchten sie anschließend wieder das Weite. Als der Organist die Kirche verlassen hatte, bemerkte er den aufgebrochenen Opferstock und Münzgeld auf dem Boden. Er verständigte daraufhin eine Verantwortliche.

Zeugen, die evtl. im Laufe des Montags verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, aufzunehmen.

