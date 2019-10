Polizei Düren

POL-DN: Geparkter Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Linnich (ots)

Ein in der Landstraße in Gereonsweiler geparkter Pkw wurde am Montagmorgen beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 1500 Euro.

Der Wagen des Geschädigten war bereits am Vorabend am rechten Fahrbahnrand der Landstraße in Fahrtrichtung Baesweiler abgestellt worden. Als der Besitzer des Wagens am Montag gegen 06:15 Uhr an dem Auto vorbei ging, war dieses noch unbeschädigt. Schon kurze Zeit später, etwa um 06:30 Uhr, lief der Geschädigte wieder an dem geparkten Fahrzeug vorbei und musste dann feststellen, dass dieses offenbar in der kurzen Zeit hinten links beschädigt worden war. Der Schaden liegt bei etwa 1500 Euro.

Hinweise auf den Unfallverursacher und sonstige verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall nimmt der zuständige Sachbearbeiter zur Bürodienstzeit unter der Rufnummer 02461 949-5233 entgegen. Außerhalb dieser wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425.

