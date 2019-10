Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Keller aufgebrochen

Düren (ots)

Im Keller eines Mehrfamilienhauses machte sich ein bislang unbekannter Täter am Eigentum der Mieter zu schaffen.

Der Tatzeitraum lässt sich ersten Ermittlungen zufolge eingrenzen auf die Zeit zwischen Montagabend, 18:00 Uhr, und Dienstagnachmittag, 16:45 Uhr. Ein oder mehrere Unbekannte hatten die Schließriegel der Türen von fünf Kellerabteilen aufgebrochen und sich anschließend an den darin gelagerten Gegenständen bedient. Aus verschiedenen Kellerräumen nahmen sie Werkzeuge, Getränke und Nahrungsmittel an sich und entkamen hiermit. Wie sie zu Tatbeginn in das Gebäude gelangten, steht nicht fest.

Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen.

Generell gilt für Bewohner und Besucher eines Mehrfamilienhauses: Legen Sie mehr Wert auf Sicherheit als auf Bequemlichkeit - lassen Sie die Hauseingangstür nicht offen stehen. Gewähren Sie fremden Personen nicht arglos Zutritt, auch wenn diese ein Anliegen bei einem anderen Bewohner angeben.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell