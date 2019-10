Polizei Düren

POL-DN: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf Tankstelle - wer kennt diesen Mann?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Düren (ots)

Am vergangenen Freitagabend (04.10.2019) überfiel ein bewaffneter Täter die Mitarbeiterin einer Tankstelle an der Euskirchener Straße und erbeutete Bargeld (siehe Pressemeldung vom 05.10.2019, "Nach Tankstellenraub: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?"). Mit Bildern einer Überwachungskamera wird nun nach dem Unbekannten gefahndet.

Gegen 22:45 Uhr hatte der Einzeltäter den Verkaufsraum betreten und die allein anwesende Mitarbeiterin unter Vorhalt einer Schusswaffe dazu aufgefordert, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Nachdem er seine Beute erhalten hatte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Friedrich-Ebert-Platz. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum ergreifen des Täters.

Die Bilder einer Überwachungskamera wurden inzwischen ausgewertet und zur Fahndung freigegeben. Es besteht der dringende Verdacht, dass die abgebildete Person auch einen Raub auf eine weitere Tankstelle an der Euskirchener Straße am 28.02.2019 begangen hat. Die Polizei fragt: wer kennt die Person? Es handelt sich um einen Mann im Alter von etwa 20 bis 25 Jahren. Er hat eine helle Hautfarbe und sprach mit einem osteuropäischen Akzent. Am Freitagabend war er - ebenso wie bei dem Überfall im Februar - bekleidet mit einer dunklen Hose, einer blauen Kapuzenjacke und hellen Sportschuhen. Die Kapuze der Jacke trug er über eine Baseballkappe gezogen, außerdem war er mit einer dunklen Sonnenbrille und einem Tuch vor dem Mund maskiert.

Hinweise auf die abgebildete Person sowie verdächtige Beobachtungen im zeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit den geschilderten Taten nimmt die zuständige Sachbearbeiterin der Kriminalpolizei unter der Nummer 02421 949-8311 entgegen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle der Polizei jederzeit unter der Rufnummer 02421 949-6425 erreichbar.

