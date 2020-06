Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Rennradfahrer bei Verkehrsunfall in Stadland leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein Rennradfahrer wurde am Dienstag, 02. Juni 2020, 17:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Stadland leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr eine 78-jährige Frau aus Stadland mit ihrem Opel die Marktstraße in Richtung Sürwürden. Dabei wollte sie mit ihrem Pkw nach links in die Abser Straße abbiegen und missachtete die Vorfahrt eines entgegenkommenden 60-jährigen Mannes aus Elsfleth. Der Mann war mit seinem Rennrad auf dem Radweg der Marktstraße in Richtung Schweier Straße unterwegs.

Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw kam der 60-Jährige zu Fall und zog sich Schürfwunden zu. Er wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt, musste aber nicht in ein Krankenhaus gefahren werden.

Der entstandene Sachschaden wurde auf 1.500 Euro beziffert.

