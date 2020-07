Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Brand in der Spichernstraße

Osnabrück (ots)

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mussten am frühen Mittwochmorgen zu einem Brand in die Spichernstraße ausrücken. Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatten gegen 02.50 Uhr zunächst einen Stromausfall und wenig später das Piepen eines Brandmelders bemerkt und in der Folge dann Rauch im Bereich einer Dachgeschosswohnung festgestellt. In der Folge konnten alle Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuer Osnabrück und der Freiwilligen Feuerwehr Osnabrück-Neustadt drangen in die Dachgeschosswohnung ein, stellten fest, dass sich keine Person darin aufhielt und löschten den in einem Zimmer ausgebrochene Brand. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu der noch unbekannten Brandursache auf, der entstandene Schaden in der nicht mehr bewohnbaren Wohnung und am Gebäude wurde auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

