Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte entzünden Feuer am Blauen See - die Polizei ermittelt und sucht Zeugen - Ratingen - 2006191 -

Mettmann (ots)

Am Dienstagmorgen (30. Juni 2020) stellte ein Zeuge eine circa 100qm große verkohlte Waldfläche im Naherholungsgebiet "Blauer See" in Ratingen fest, die noch leicht verraucht war. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandlegung aus, weswegen ein Strafverfahren eingeleitet wurde und die Kriminalpolizei nach Zeugen sucht.

Das war passiert:

Gegen 09:00 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Wanderer eine qualmende und stark verkohlte, circa 100qm große Waldfläche, welche sich, aus Richtung "Ratinger Waldcafe" gesehen, in gerader Sichtlinie am anderen Ufer des Blauen See befindet.

Durch die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte eine erneute Entzündung des Feuers verhindert und der Brand vollständig gelöscht werden. Am Brandort konnten die eingesetzten Beamten eine kleine Feuerschale sowie diverses Altglas feststellen. Die Polizei geht aus diesem Grund von einer Brandstiftung aus und leitete ein Strafverfahren ein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen kann oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge vor der Brandentdeckung gesehen hat, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

