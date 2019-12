Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Markt

Einbrecher dank Zeugenhinweis festgenommen

Coesfeld (ots)

Aufgrund des Hinweises eines Zeugen konnte die Polizei in Coesfeld in der Nacht zum Montag zwei Einbrecher festnehmen. Eine in der Nähe befindliche Streifenwagenbesatzung traf die Männer unmittelbar nach dem Anruf des Zeugen an. Die Polizisten beobachteten, wie einer der beiden Täter ein Einbruchswerkzeug zur Seite legte. Um kurz nach zwei Uhr wurde der Zeuge durch Geräusche aufmerksam und alarmierte die Polizei. Er beobachtete die zwei Männer. Bei einer Nachschau wurde festgestellt, dass versucht wurde in ein Cafe am Marktplatz einzubrechen. Die beiden Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls.

