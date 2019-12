Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Dorffeld /Geparkter Ford beschädigt

Coesfeld (ots)

Einen geparkten silbernen Ford Kuga beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Nacht zum Samstag auf der Straße Dorffeld. Das Auto war vor dem Haus abgestellt. Am Samstag gegen 9.30 Uhr stellte der Besitzer einen Schaden an seinem Auto fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne die Feststellung seiner Person und der Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell