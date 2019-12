Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Altenhammstraße

Aufmerksame Zeugin verhindert Einbruch

Coesfeld (ots)

Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei am frühen Samstagmorgen Personen auf dem Dach der Hallenbades. Gegen 5 Uhr weckten Geräusche die Frau. Sie konnte Stimmen vom Dach des Hallenbades hören. Beim Eintreffen der Polizei konnten keine Personen mehr angetroffen werden. Es wurden jedoch Beschädigungen an einer Dachluke des Bades festgestellt. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

