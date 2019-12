Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Billerbecker Straße

Betrunkerner Autofahrer landet im Zaun

Coesfeld (ots)

In einem Zaun endete am frühern Sonntagmorgen die Fahrt eines betrunknenen Autofahrers. Der 27-jährige Münsteraner befuhr gegen 4.30 Uhr mit seinem Auto die Billerbecker Straße in Richtung Billerbeck. Vermutlich aufgrund seines Alkoholkonsums kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Auto mit einem Zaun und einer Hecke. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher.

