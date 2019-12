Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Stapeler Straße

Weiterer Wohnhauseinbruch - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Zu einem zweiten Einbruch in ein Wohnhaus ist es am Freitagnachmittag (6.12.) an der Stapeler Straße gekommen. Im Zeitraum von 16.15 bis 17.30 Uhr hebelten die Einbrecher eine Terrassentür zu dem Haus auf. Im Inneren durchsuchten sie Räume und Schränke nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten einen geringeren Bargeldbetrag und Schmuck. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

