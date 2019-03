Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - 8-jähriges Kind bei Unfall leicht verletzt

Pforzheim (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagabend gegen 17.00 Uhr, wurde ein 8-jähriger Junge leicht verletzt. Ein 49-jähriger VW-Fahrer fuhr auf der Höhenstraße stadteinwärts, als in Höhe Hausnummer 10 plötzlich das 8-jährige Kind hinter einem geparkten Pkw auf die Straße lief. Der Junge kollidierte mit der hinteren rechten Fahrzeugtür des VWs und stürzte zu Boden. Glücklicherweise zog er sich hierbei nur leichte Verletzungen zu. An dem VW entstand leichter Sachschaden.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell