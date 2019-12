Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Schillerweg

Wachsamer Nachbar vertreibt Einbrecher

Coesfeld (ots)

Verdächtige Geräusche machten einen Nachbarn auf einen Einbruch in der angrenzenden Doppelhaushälfte aufmerksam. Am Sonntag (8.12.) um kurz nach 18 Uhr hörte der Zeuge verdächtige Geräusche aus dem Nebenhaus. Da ihm bekannt war, dass sein Nachbar nicht zuhause war, ging er auf seine Terrasse, um nachzuschauen. Dort sah er eine männliche Person auf der benachbarten Terrasse stehen. Dieser Mann war ca. 175 cm groß und trug eine graue Mütze auf dem Kopf. Eine zweite Person, vermutlich männlich, stand an einem Fenster des Nachbarhauses. Als die Männer den Zeugen wahrnahmen, flüchteten sie durch einen angrenzenden Garten. Die Einbrecher gelangten nicht in das Haus. Es konnten Beschädigungen an dem Fenster festgestellt werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghauen zu melden, Tel. 02591/7930.

