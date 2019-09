Polizei Aachen

POL-AC: Großbrand der Reithalle Lintertstraße ist geklärt

Aachen (ots)

Wie die Feuerwehr Aachen am Abend des 04.09.2019 berichtete, stand zu diesem Zeitpunkt die Reithalle an der Lintertstraße in Flammen. Das Gebäude diente zu diesem Zeitpunkt gleichzeitig als Reithalle und als Heu-/Strohlager. Konkrete Hinweise zum Verursacher gab es zu diesem Zeitpunkt nicht. Nachdem die Halle kontrolliert unter der Aufsicht der Feuerwehr heruntergebrannt war, nahmen die Brandermittler der Aachener Polizei ihre Arbeit auf. Im Rahmen von Zeugenvernehmungen wurde ein 15-jähriger Jugendlicher aus Aachen ermittelt, der offensichtlich den Brand verursacht hat. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet. (fp)

