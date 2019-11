Polizei Hagen

POL-HA: Hagener nach Unfall mit 1,6 Promille angetroffen

Hagen (ots)

Am Samstag, 09. November, kam es gegen 19:15 Uhr zu einem Unfall auf der Schwerter Straße. Ein 69-jähriger hielt verkehrsbedingt mit seinem BMW vor der Einfahrt in den Kreisverkehr. Ein 59-jähriger Mazda-Fahrer kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit dem vor ihm befindlichen Fahrzeug. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme nahmen die eingesetzten Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des 59-jährigen wahr. Ein anschließend durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest verlief mit einem Wert von 1,6 Promille positiv. Der Hagener wurde im Anschluss für eine Blutprobenentnahme zur Wache gebracht. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Der Führerschein des Mannes wurde ebenfalls sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

