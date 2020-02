Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Am 11.02.2020, gegen 17:15 Uhr, kam es in Wentorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Ratzeburg (ots)

12. Februar 2020 | Kreis Stormarn - 11.02.2020 Wentorf bei Hamburg

Ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus Ueckermünde befuhr mit seinem Pkw den Südring in Richtung Börnsen. Ein 12-jähriger Fußgänger trat bei regem Verkehr unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn. Der Fahrer des Pkw versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr vermeiden. Der Fußgänger wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus nach Hamburg gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden.

