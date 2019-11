Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Nachmeldung: Brand einer Kindertagesstätte in Stralsund

Stralsund (ots)

Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am 19.11.2019, um 04:36 Uhr veröffentlichte, kam es in der Nacht von gestern zu heute zu einem Brand in der Kindertagesstätte "Zwergenhaus" in der Stralsunder Gentzkowstraße. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4443441

Am heutigen Tag erfolgte die Begehung des Brandortes u.a. durch einen Brandursachenermittler. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass die Verursachung des Brandes im Bereich des Daches fahrlässig erfolgte. Offenbar sind bei den Schweißarbeiten am Dach, die im Rahmen einer Baubegutachtung erfolgten, nicht alle Vorschriften eingehalten worden.

Durch das Feuer und den anschließenden Löscharbeiten entstanden am Gebäude Schäden, die zum jetzigen Zeitpunkt auf etwa 200.000 Euro geschätzt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Diese dauern noch an.

