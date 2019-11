Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Kindertagesstätte in Stralsund

Ein Zeuge meldete am 19.11.2019, 02.38 Uhr, dass der Dachstuhl der KITA "Zwergenhaus" in der Stralsunder Gentzkowstraße brennt. Die sofort alarmierte Berufsfeuerwehr Stralsund und die Freiwillige Feuerwehr begannen umgehend mit der Brandbekämpfung. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 100.000 EUR. Der Kriminaldauerdienst ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung, denn am 18.11.2019 sollen Schweißarbeiten im Dachbereich durchgeführt worden sein. Über die Staatsanwaltschaft wurde ein Brandursachenermittler angefordert. Durch das Feuer ist die Kindertagesstätte vorläufig nicht nutzbar. Die Rundfunksender werden hiermit gebeten, in den Morgennachrichten eine kurze Meldung zu senden, um die betroffenen Eltern zu informieren.

