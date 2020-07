Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Frau stürzte mit Fahrrad

Osnabrück (ots)

Eine 54-jährige Radfahrerin zog sich heute Morgen auf dem Hasetorwall bei einem Sturz lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Osnabrückerin war gegen 08.45 Uhr in Richtung Natruper-Tor-Wall unterwegs, als sie in Höhe der Einmündung zur Stüvestraße plötzlich ohne Fremdeinwirkung vom Fahrrad kippte und zu Boden fiel. Da mehrere Verkehrsteilnehmer berichteten, dass dem Sturz kein Fahrfehler vorausgegangen sei, geht die Polizei derzeit von einem gesundheitlichen Problem als Ursache für den Fall vom Fahrrad aus. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

