Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Diebstahl von Holzstämmen

Belm (ots)

An der Straße Im Gattberg kam es in der Zeit zwischen dem 06.07. und dem 10.07.2020 zum Diebstahl zahlreicher Holzstämme. Unbekannte fuhren ganz offensichtlich mit einem großen Lkw vor und luden dann die am Wegesrand gelagerten etwa 100 Festmeter Nadelholz (überwiegend Fichte) auf. Wer Hinweise auf die Täter und deren Transportfahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Belm. Telefon: 05406-807790.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell