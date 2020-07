Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Sachbeschädigung an der Lutherhütte

Georgsmarienhütte (ots)

Die Polizei in Georgsmarienhütte ermittelt derzeit wegen einer mutwillig beschädigten Fensterscheibe an der sogenannten "Lutherhütte" in der Alt Georgsmarienhütter Kirchstraße. Dort hat ein Unbekannter offenbar am 01.07.2020 mit einer Schusswaffe auf ein Bürofenster der dortigen Kirchenverwaltung geschossen und die Glasscheibe dadurch beschädigt. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Schuss vermutlich zwischen 12.30 Uhr und 16 Uhr aus einer Luftdruckwaffe (Luftgewehr/Luftpistole) vom unmittelbar neben der "Lutherhütte" gelegenen Spielplatz abgefeuert worden sein muss. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05401-879500 zu melden.

