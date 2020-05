Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim: 26.05.2020, 22:30 Uhr bis 27.05.2020, 09:00 Uhr Zigarettenautomat entwendet und aufgebrochen

Herxheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der St.-Christophorus-Straße in Herxheim. Der Zigarettenautomat wurde zunächst von der Wand eines Hauses gerissen, anschließend aufgebrochen und in einem nahe gelegenen Waldstück entsorgt. Durch die Tat entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können werden gebeten, sich telefonisch unter 06341/287-0 oder per mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

