POL-PDLD: Albersweiler - Zeugen einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Albersweiler (ots)

Bereits am Montag, den 25.05.2020, beschädigte gegen 15:00 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer eines älteren Kombi´s in der Hauptstraße in Albersweiler einen geparkten PKW. Ein Zeuge beobachtete, wie der Unfallflüchtige aus einer Parklücke zurücksetzte und einen Streifschaden an dem anderen PKW verursachte. Das Unfallfahrzeug mit SÜW-Kennzeichen entfernte sich sodann von der Unfallstelle. Wer Angaben zum Unfallgeschehen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter der Rufnummer 06346/964619 in Verbindung zu setzen.

