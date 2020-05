Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer, Alsterweiler Hauptstraße Radfahrer kracht in Transporter!

Maikammer (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem einbiegenden Transporter wurde ein Radfahrer schwer verletzt! Ein 29-jähriger Vorderpfälzer befuhr mit seinem Rennrad die Alsterweiler Hauptstraße von der Kalmit kommend in Richtung Ortsmitte. Ein 53-jähriger Südpfälzer fuhr mit seinem Transporter in entgegengesetzter Richtung und wollte an der Kapelle nach links auf den dortigen Parkplatz abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Radfahrer, der frontal in den Transporter krachte. Der Radfahrer schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Der 29-jährige trug einen Radhelm, ohne den die Verletzungen deutlich schwerer gewesen wären!

