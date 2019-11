Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Einbruch in ein Schützenvereinsheim

In der Zeit zwischen Dienstag, 19. November 2019, 23.00 Uhr und Mittwoch, 20. November 2019, 20.30 Uhr, warf ein bislang unbekannter Täter die Scheibe eines Schützenvereinsheims im Pastorenpad ein und gelangte auf diese Weise in das Gebäude. Nach derzeitigem Stand wurde Bargeld und ein Schlüssel entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

