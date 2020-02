Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Fahrzeug überschlägt sich auf der Autobahn

Offenburg (ots)

Am Samstagvormittag kam es gegen 11:15 Uhr auf der BAB A5 zwischen den Anschlussstellen Achern und Bühl zu einem spektakulären Unfall. Der 43-jährige Fahrer eines Mercedes kam in der Einfahrt des Parkplatzes Brachfeld aus bislang nicht geklärter Ursache ins Schleudern, das Auto überschlug sich. Weitere Fahrzeuge waren am Unfall nicht beteiligt. Der Fahrer des Mercedes konnte sich aus eigener Kraft aus dem Pkw befreien. Er wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Klinikum transportiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro. Am Unfallort war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

