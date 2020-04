Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mediale Begleitung Kontrollstellen - Information für Medienvertreter

Neubrandenburg (ots)

Sehr geehrte Medienvertreter,

aufgrund des hohen Interesses, die Arbeit der Einsatzkräfte an den Kontrollstellen über Ostern medial zu begleiten, gibt es für Medienvertreter folgende zwei Angebote für Dreh- oder Fototermine:

Karfreitag, 10.04.2020, 11 bis ca. 13 Uhr, Kontrollpunkt Wolgast/Peenebrücke (Zufahrt zur Insel Usedom)

Ostersamstag, 11.04.2020, 11 bis ca. 13 Uhr, Kontrollpunkt B96 (aus Richtung Brandenburg kommend Höhe der Ortschaft Klein Trebbow an der Kreuzung zur B198)

An beiden Terminen wird jeweils ein Pressesprecher für Anfragen, zur weiteren Organisation vor Ort und Statements zur Verfügung stehen.

Medienvertreter, die sich bisher mit Dreh- oder Fotowünschen noch nicht in der hiesigen Pressestelle gemeldet haben, werden gebeten, ihr Interesse schnellstmöglich per E-Mail an pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de mitzuteilen. Sofern es spezifische Fragen oder Informationsbedarfe gibt, sollten diese nach Möglichkeit vorab in einer kurzen Mail an die Pressestelle kommuniziert werden.

