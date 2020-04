Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Waldbrand im Bereich Torgelow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, rechtzeitig gelöscht

Ueckermünde (ots)

Am 08.04.2020 um 22:20 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch einen Hinweisgeber über Notruf über einen beginnenden Brand in einem Waldstück zwischen Torgelow-Drögeheide und Spechtberg, an der Landesstr. 321 informiert. Dort war, aus bisher noch unbekannter Ursache, eine Waldfläche von ca. 2000 qm in Brand geraten. Das Feuer, welches sich glücklicherweise nur am Boden ausbreitete, konnte durch die 38 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Torgelow schnell gelöscht werden. Die Brandbekämpfung war um 23:45 Uhr abgeschlossen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000,-Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

