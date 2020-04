POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person auf der B 96 in Bergen auf Rügen, Landkreis Vorpommern-Rügen

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Am 08.04.2020 gegen 20:10 Uhr ereignete sich auf der B 96 in Bergen an der Kreuzung zur L 301 ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Die 40-jährige Fahrerin eines PKW Opel befuhr die B 96 in Bergen in Richtung Stralsund. An der Kreuzung B 96/ L 301 zeigte die Lichtzeichenanlage für ihre Fahrtrichtung das Farbzeichen "grün". Sie überquerte die Kreuzung. Auf der Mitte der Kreuzung kam es zu einem Zusammenstoß mit einem PKW Skoda. Die 59-jährige Fahrerin des Skoda hatte nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen die Kreuzung aus Richtung Gingster Chaussee befahren und dabei das für sie geltende Farbzeichen "rot" missachtet. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 59-Jährige einen Schock. Sie wurde zur ärztlichen Versorgung ins SANA-Krankenhaus Bergen gebracht. Die Fahrerin des PKW Opel blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,-Euro.

