Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gommersheim, L 538 in Fahrtrichtung Gommersheim Verkehrsunfall mit Motorradfahrer!

Gommersheim (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 13.40 Uhr befuhren eine 65-jährige Südpfälzerin mit ihrem Transporter und ein 66-jähriger Südpfälzer mit seinem Motorrad die L 538 zwischen Schwegenheim und Gommersheim. An einem Wirtschaftsweg vor Gommersheim wollte die Frau nach links abbiegen; der Motorradfahrer wollte gleichzeitig den Pkw überholen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. An beiden Gefährten entstand Sachschaden. Da beide Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, sucht die Polizei Edenkoben Unfallzeugen.

Hinweise an die Polizei Edenkoben unter Tel.: 06323-9550!

