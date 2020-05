Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Rebpflanzen beschädigt

Unbekannte haben in der Weinstraße mehrere Rebpflanzen mit einer pflanzenschädigenden Substanz besprüht, die in der Folge abstarben. In den Stamm eines Baumes bohrten sie Löcher und gossen auch dort die gleiche Flüssigkeit ein. Der ältere Baum wurde derart beschädigt, dass er gefällt werden muss. Die Schadenshöhe wird auf über 2000 Euro beziffert. Von dem Unbekannten fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

