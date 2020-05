Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bornheim: 23.05.2020, 13:00 Uhr bis 25.05.2020, 08:50 Uhr Diebstahl von Autorädern

Bornheim (ots)

Acht Alu Kompletträder im Gesamtwert von 6600 Euro sind das Diebesgut bislang unbekannter Täter, die die Räder von zwei in der Hornbachstraße in Bornheim abgestellten Autos entwendeten. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Samstag 13.00 Uhr und Montagmorgen 08.50 Uhr. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können werden gebeten, sich telefonisch unter 06341/287-0 oder per mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

