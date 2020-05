Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruchsversuch über Balkon

Birkenhördt (ots)

Ein bislang noch unbekannter Einbrecher kletterte über einen Schuppen auf den Balkon eines Wohnhauses. Von dort versuchte er ein Fenster aufzuhebeln und richtete einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro an. Anschließend flüchtete die Person ohne Beute gemacht zu haben. Zeugen die in der Schwarzerdstraße oder Umgebung, in der Nacht zwischen 02:00 Uhr und 07:15 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergazbern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

