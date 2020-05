Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Kontrolle des Nachtfahrverbotes auf der B 10

Annweiler (ots)

In der Nacht vom 26.05. auf den 27.05.2020 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Landau stichprobenartig den Schwerverkehr auf der Bundesstraße 10 in Höhe der Ortschaft Annweiler. Hierbei wurden vier Lastkraftwagenfahrer festgestellt, welche ohne entsprechende Erlaubnis auf der Bundesstraße unterwegs waren. Diese Fahrzeugführer wurden entsprechend mit Anzeigen bedacht. Bei vier Betroffenen wurde eine Sicherheitsleistung in niedrigem, dreistelligen Bereich erhoben, da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatten. Die Polizei wird weiterhin ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung des Nachtfahrverbotes haben und entsprechende Kontrollen durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler



Telefon: 06346/964619

pwannweiler@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell