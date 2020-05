Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Unfallflucht/ Geparktes Firmenfahrzeug beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Montag (11. Mai 2020) gegen 12.45 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten VW Transporter, der auf dem Weiherweg am Fahrbahnrand stand. Der Fahrer führte Arbeiten am gegenüberliegenden Spielplatz aus, als er ein ungewöhnliches Geräusch hörte. Als er dann später zu seinem Firmenwagen zurückkehrte, sah er die Beschädigung an der linken Seite des Transporters. Der unbekannte Fahrer verließ die Unfallstelle ohne den Schaden zu melden. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (as)

