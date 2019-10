Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gefährliche Körperverletzung

Waldmohr (ots)

In der Nacht von Samstag, den 12.10.2019, auf Sonntag, den 13.10.2019, kam es gegen 03:00 Uhr in der Bruchstraße in Waldmohr zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Drei männliche Personen klingelten an einem Anwesen und beabsichtigten den Vater der dort wohnhaften Familie zu sprechen. Die drei Personen waren sichtlich alkoholisiert und führten Bierflaschen mit sich.

Das Gespräch entwickelte sich schnell zu einer handfesten Auseinandersetzung in deren Verlauf dem Geschädigten zwei Bierflaschen auf dem Kopf kaputtgeschlagen wurden, sodass dieser eine Kopfverletzung erlitt.

Als der Sohn des Geschädigten seinem Vater zur Hilfe kam, verflüchtigten sich die Täter in unbekannte Richtung.

