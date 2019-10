Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kusel (ots)

In den frühen Morgenstunden des 13.10.2019 ereignete sich in Kusel in Höhe der dortigen JET Tankstelle ein Verkehrsunfall.

In Folge von Alkohol und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor ein Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er streifte zunächst eine Mauer und eine Laterne bevor er anschließend nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Grundstücksmauer der Neuapostolischen Kirche kollidierte.

Hierbei wurde der Fahrer leicht verletzt, weshalb er zwecks medizinischer Versorgung ins Krankenhaus verbracht wurde. Da der Fahrer sichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm im Krankenhaus darüber hinaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

