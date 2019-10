Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Tankstelle, Zeugen gesucht!

Wartenberg-Rohrbach (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitag gegen 22.55 Uhr, brechen 2 Täter in Wartenberg-Rohrbach in die Tankstelle ein und verursachen Sachschaden. 2 Täter hebeln gegen 22.55 Uhr ein Fenster auf und gelangen in den Verkaufsraum. Dort entwenden sie eine geringe Anzahl von Zigaretten. Es entstand hoher Sachschaden. Den Fluchtwagen positionieren sie zuvor auf dem Tankstellengelände, Ausfahrt in Richtung Sembach. Vorbeifahrende Fahrzeugführer könnten das Fluchtfahrzeug und/oder die Täter gesehen haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361/917-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell